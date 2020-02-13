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Апелляционный суд оставил Павловского под стражей

Новости » Политика     13.02.2020 - 15:41
Апелляционный суд оставил Павловского под стражей
Фото: Игорь Павловский (facebook.com/graty_me)

Фигурант дела об убийстве Гандзюк пытался обжаловать арест по другому делу

Киевский апелляционный суд оставил под стражей Игоря Павловского, подозреваемого в создании преступной организации и причастности к убийству Екатерины Гандзюк. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сообщается, что суд оставил без изменений постановление о содержании Павловского под стражей. Его подозревают в создании и управлении преступной организацией в Херсоне.

Также сообщается, что обвинительный акт в отношении него по делу Гандзюк уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы, Павловский пошел на сделку со следствием.

Напомним, Павловского арестовали в январе после серии обысков и спецоперации в Херсоне. Вместе с ним подозрения объявили еще 8 фигурантам, которые подозреваются в насилии и поджогах. Печерский районный суд Киева поместил его под стражу до 4 марта без альтернативы залога.

Тогда же были проведены обыски для поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Павловский проходит по делу Гандзюк как подозреваемый в организации убийства. Исполнители уже получили приговор.

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Новости Украины ХерсонЕкатерина Гандзюк
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