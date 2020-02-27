ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

По делу Гандзюк прошли обыски, Павловскому и другим объявили новые подозрения

Новости » Происшествия     27.02.2020 - 11:17
По делу Гандзюк прошли обыски, Павловскому и другим объявили новые подозрения
Фото: Игорь Павловский (facebook.com/graty_me)

В деле Гандзюк открылись новые обстоятельства

Фигурантам дела о преступной группировке в Херсонской области, в том числе подозреваемому в ее организации Игорю Павловскому (бывший помощник нардепа), объявили новые подозрения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что прокуратура совместно с СБУ сообщила о подозрении четырем лицам, в том числе Павловскому, за насильственные действия в отношении активистов в Херсонской области и поджоги их имущества.

По версии следствия, они подозреваются в угоне автомобилей на сумму около 5 млн гривен, сопряженном с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего. Кроме того, проведено 10 обысков по местам жительства фигурантов и возможного хранения вещественных доказательств.

Следственные действия состоялись по новым обстоятельствам в деле о нападении на Екатерину Гандзюк и создании преступной организации.

Напомним, ранее сообщалось, что апелляционный суд оставил Павловского под стражей. Его арестовали в январе после серии обысков и спецоперации в Херсоне, также были объявлены подозрения фигурантов, которые проходят по делу о насилии и поджогах.

Соучастников нападения на Гандзюк переведут в Киев
Новости Украины подозрениеобыскЕкатерина Гандзюк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь