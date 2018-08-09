Суд оставил Савченко под арестом

Такое решение принял Апелляционный суд Киева

Апелляционный суд Киева сегодня, 9 августа, оставил Надежду Савченко под стражей до 7 сентября. Об этом сообщает "Громадське радіо".

Полный текст решения будет оглашен 14 августа.

"Отменено решение первой инстанции и фактически избрана та же самая мера пресечения. Основания, почему это было сделано, мы увидим позже", - пояснил адвокат Савченко Константин Глоба.

Напомним, Апелляционный суд города Киева не успел 8 августа завершить рассмотрение апелляции на содержание под стражей народного депутата Надежды Савченко и перенес его на 11:00 9 августа.

Перед этим адвокаты депутата и она сама около четырех часов обсуждали нарушения, которые, по их мнению, совершали в деле следователи прокуратуры, СБУ и суд первой инстанции.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что в деле депутата Верховной рады Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана собраны все необходимые доказательства. ГПУ также продемонстрировала оружие, которое хотели использовать Рубан и Савченко для теракта.