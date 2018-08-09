Апелляционный суд перенес рассмотрение дела Савченко на 9 августа

Заседание по апелляции на содержание под стражей народного депутата завершилось поздно вечером в среду

Апелляционный суд города Киева не успел 8 августа завершить рассмотрение апелляции на содержание под стражей народного депутата Надежды Савченко и перенес его на 11:00 9 августа. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По информации издания, заседание завершилось поздно вечером спорами и взаимными обвинениями сторон и перепалкой между судьями и присутствующими на суде сторонниками Савченко.

Перед этим адвокаты депутата и она сама около четырех часов обсуждали нарушения, которые, по их мнению, совершали в деле следователи прокуратуры, СБУ и суд первой инстанции.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что в деле депутата Верховной рады Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана собраны все необходимые доказательства. ГПУ также продемонстрировала оружие, которое хотели использовать Рубан и Савченко для теракта.