Суд залишив Савченко під арештом

Таке рішення ухвалив Апеляційний суд Києва

Апеляційний суд Києва сьогодні, 9 серпня, залишив Надію Савченко під вартою до 7 вересня. Про це повідомляє "Громадське радіо".

Повний текст рішення буде оголошено 14 серпня.

"Скасовано рішення першої інстанції і фактично обрано той же самий запобіжний захід. Підстави, чому це було зроблено, ми побачимо згодом", - пояснив адвокат Савченко Костянтин Глоба.

Нагадаємо, Апеляційний суд міста Києва не встиг 8 серпня завершити розгляд апеляції на тримання під вартою народного депутата Надії Савченко і переніс його на 11:00 9 серпня.

Перед цим адвокати депутата і вона сама близько чотирьох годин обговорювали порушення, які, на їхню думку, вчиняли у справі слідчі прокуратури, СБУ та суд першої інстанції.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко стверджує, що у справі депутата Верховної ради Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана зібрані всі необхідні докази. ГПУ також продемонструвала зброю, яку хотіли використати Рубан і Савченко для теракту.