Суд оставил Рудьковского под круглосуточным домашним арестом

Киевский апелляционный суд отставил экс-министра транспорта и связи Украины под круглосуточным домашним арестом. Он подозревается в похищении и главы компании "Нефтегаздобыча".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда .

Отмечается, что суд рассмотрел апелляционные жалобы прокурора и адвокатов бывшего министра на решение Соломенского районного суда города Киева от 2 сентября 2021 года, которым ему была изменена мера пресечения с домашнего ареста в определенный период суток на круглосуточный домашний арест до 29 сентября 2021 года.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 2 сентября 2021 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры - без удовлетворения", - уточнили в пресс-службе.

В суде напомнили, что экс-министр подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.3 ст.27 ч.2. ст.127 (пытки), ч.3 ст. 27 ч.4 ст.189 (вымогательство) УК Украины.

Как рассказали РБК-Украина в Офисе генпрокурора, речь идет об экс-министре Николае Рудьковском.