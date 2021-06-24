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Суд отправил экс-министра транспорта под стражу

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Четверг 24 июня 2021 20:29
Суд отправил экс-министра транспорта под стражу Фото: суд отправил экс-министра транспорта под стражу (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Киевский апелляционный суд взял под стражу бывшего министра транспорта и связи Украины. Его подозревают в похищении и истязании руководителя компании "Нефтегаздобыча".

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева в Facebook.

В суде отметили, что по результатам апелляционного рассмотрения жалобу стороны защиты удовлетворено частично.

"Постановление Печерского районного суда города Киева от 24 мая 2021 года отменено и принято новое, которым ходатайство следователя СБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, гражданина Р. удовлетворено", - говорится в сообщении.

Экс-министр транспорта будет находиться под стражей по меньшей мере до 22 июля. Его взяли под стражу в зале суда.

Как писало РБК-Украина, в этом деле фигурирует экс-министр транспорта Николай Рудьковский.

Напомним, ранее были опубликованы записи разговоров Семинского и Андрея Мельника, которого называют "уголовным авторитетом" и которого как раз обвиняют в похищении экс-директора "Нефтегаздобычи". На записях Семинский и Мельник обсуждают отъем акций "Нефтегаздобычи" у семьи Рудьковского и их перераспределение.

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