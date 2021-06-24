Суд отправил экс-министра транспорта под стражу
Киевский апелляционный суд взял под стражу бывшего министра транспорта и связи Украины. Его подозревают в похищении и истязании руководителя компании "Нефтегаздобыча".
Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева в Facebook.
В суде отметили, что по результатам апелляционного рассмотрения жалобу стороны защиты удовлетворено частично.
"Постановление Печерского районного суда города Киева от 24 мая 2021 года отменено и принято новое, которым ходатайство следователя СБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, гражданина Р. удовлетворено", - говорится в сообщении.
Экс-министр транспорта будет находиться под стражей по меньшей мере до 22 июля. Его взяли под стражу в зале суда.
Как писало РБК-Украина, в этом деле фигурирует экс-министр транспорта Николай Рудьковский.
Напомним, ранее были опубликованы записи разговоров Семинского и Андрея Мельника, которого называют "уголовным авторитетом" и которого как раз обвиняют в похищении экс-директора "Нефтегаздобычи". На записях Семинский и Мельник обсуждают отъем акций "Нефтегаздобычи" у семьи Рудьковского и их перераспределение.