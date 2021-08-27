Прокуратура просит арестовать Рудьковского из-за поездки в Монако

Офис генпрокурора просит суд взять под стражу экс-министра транспорта Николая Рудьковского. Меру пресечения просят изменить после того, как он ездил в Монако.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Сообщается, что прокурор подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей Рудьковскому, который подозревается в похищении и истязании бывшего руководителя частной газодобывающей компании.

Такое решение принято в связи с нарушением условий разрешения на выезд за границу исключительно в Вену для получения медицинской помощи. Нарушение было установлено по результатам проверки информации СМИ о том, что он был замечен на территории Княжества Монако.