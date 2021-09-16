Суд залишив Рудьковського під цілодобовим домашнім арештом
Київський апеляційний суд відставив ексміністра транспорту і зв'язку України під цілодобовим домашнім арештом. Він підозрюється у викраденні і глави компанії "Нафтогазвидобування".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу суду.
Зазначається, що суд розглянув апеляційні скарги прокурора та адвокатів колишнього міністра на рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 2 вересня 2021 року, яким йому було змінено запобіжний захід з домашнього арешту в певний період доби на цілодобовий домашній арешт до 29 вересня 2021 року.
"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 2 вересня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту та прокуратури - без задоволення", - уточнили в пресслужбі.
У суді нагадали, що ексміністр підозрюється у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 3 ст. 27 ч. 2. ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вимагання) КК України.
Як розповіли РБК-Україна в Офісі генпрокурора, мова йде про ексміністра Миколу Рудьковського.
Нагадаємо, в лютому цього року СБУ заявила, що розкрила гучне викрадення 2012 року, до якого був причетний ексміністр транспорту Микола Рудьковський. За даними слідства, він нібито був замовником викрадення Олега Семінського, який був топменеджером газодобувної компанії.
В червні колишнього міністра відправили під варту, але пізніше відпустили під нічний домашній арешт.
Відзначимо, в кінці серпня Офіс генпрокурора попросив суд взяти під варту Рудьковського. Запобіжний захід хотіли змінити після того, як ексміністр їздив до Монако.