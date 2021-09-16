Суд залишив Рудьковського під цілодобовим домашнім арештом

Київський апеляційний суд відставив ексміністра транспорту і зв'язку України під цілодобовим домашнім арештом. Він підозрюється у викраденні і глави компанії "Нафтогазвидобування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу суду .

Зазначається, що суд розглянув апеляційні скарги прокурора та адвокатів колишнього міністра на рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 2 вересня 2021 року, яким йому було змінено запобіжний захід з домашнього арешту в певний період доби на цілодобовий домашній арешт до 29 вересня 2021 року.

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 2 вересня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту та прокуратури - без задоволення", - уточнили в пресслужбі.

У суді нагадали, що ексміністр підозрюється у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 3 ст. 27 ч. 2. ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вимагання) КК України.

Як розповіли РБК-Україна в Офісі генпрокурора, мова йде про ексміністра Миколу Рудьковського.