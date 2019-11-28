Суд оставил Ляшко на поруках

Фото: Олег Ляшко (УНИАН)

Суд отклонил апелляцию прокуратуры

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу прокуратуры, оставив бывшего народного депутата Олега Ляшко на поруках. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом суд отклонил апелляционную жалобу прокуроров, которые оспаривали решение Бориспольского городского районного суда. Прокуроры требовали избрать для Ляшко меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Суд отказал в требовании прокуроров посадить меня в тюрьму. Я благодарен за это решение судье", - сообщил Ляшко.

Судді Апеляційного ухвалили рішення не задовольняти клопотання прокурорів про мій арешт Опубліковано Олегом Ляшком Четвер, 28 листопада 2019 р.

Напомним, 18 ноября решением Бориспольского суда Ляшко отпустили на поруки Виктории Сюмар из партии "Европейская солидарность" и Михаила Волынца из "Батькивщины". Прокуратура просила арестовать Ляшко.

Ляшко обвиняют в избиении народного депутата Андрея Геруса. 6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом, видеозапись которой была выложена на странице лидера Радикальной партии в Facebook.

По словам Ляшко, Герус лоббировал российские интересы. Такое обвинение сделал экс-нардеп в связи с тем, что Верховная рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Сам Герус назвал инцидент провокацией. После этого драку Ляшко с Герусом квалифицировали как насилие в отношении нардепа.