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Суд оставил Ляшко на поруках

Новости » Общество     28.11.2019 - 15:31
Суд оставил Ляшко на поруках
Фото: Олег Ляшко (УНИАН)

Суд отклонил апелляцию прокуратуры

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу прокуратуры, оставив бывшего народного депутата Олега Ляшко на поруках. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом суд отклонил апелляционную жалобу прокуроров, которые оспаривали решение Бориспольского городского районного суда. Прокуроры требовали избрать для Ляшко меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Суд отказал в требовании прокуроров посадить меня в тюрьму. Я благодарен за это решение судье", - сообщил Ляшко.

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Опубліковано Олегом Ляшком Четвер, 28 листопада 2019 р.

Напомним, 18 ноября решением Бориспольского суда Ляшко отпустили на поруки Виктории Сюмар из партии "Европейская солидарность" и Михаила Волынца из "Батькивщины". Прокуратура просила арестовать Ляшко.

Ляшко обвиняют в избиении народного депутата Андрея Геруса. 6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом, видеозапись которой была выложена на странице лидера Радикальной партии в Facebook.

По словам Ляшко, Герус лоббировал российские интересы. Такое обвинение сделал экс-нардеп в связи с тем, что Верховная рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Сам Герус назвал инцидент провокацией. После этого драку Ляшко с Герусом квалифицировали как насилие в отношении нардепа.

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