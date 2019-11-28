Суд залишив Ляшко на поруках

Фото: Олег Ляшко (УНІАН)

Суд відхилив апеляцію прокуратури

Київський апеляційний суд відхилив скаргу прокуратури, залишивши колишнього народного депутата Олега Ляшка на поруках. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Таким чином суд відхилив апеляційну скаргу прокурорів, які оскаржували рішення Бориспільського міського районного суду. Прокурори вимагали обрати для Ляшко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

"Суд відмовив у вимозі прокурорів посадити мене у в'язницю. Я вдячний за це рішення судді", - повідомив Ляшко.

Судді Апеляційного ухвалили рішення не задовольняти клопотання прокурорів про мій арешт Опубліковано Олегом Ляшком Четвер, 28 листопада 2019 р.

Нагадаємо, 18 листопада рішенням Бориспільського суду Ляшко відпустили на поруки Вікторії Сюмар з партії "Європейська солідарність" і Михайла Волинця з "Батьківщини". Прокуратура просила заарештувати Ляшко.

Ляшко звинувачують у побитті народного депутата Андрія Геруса. 6 листопада у залі офіційних делегацій VIP-терміналу аеропорту "Бориспіль" відбулася бійка між Ляшком і Герусом, відеозапис якої була викладена на сторінці лідера Радикальної партії в Facebook.

За словами Ляшка, Герус лобіював російські інтереси. Таке звинувачення зробив екс-нардеп у зв'язку з тим, що Верховна рада дозволила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Сам Герус назвав інцидент провокацією. Після цього бійку Ляшко з Герусом кваліфікували як насильство щодо нардепа.