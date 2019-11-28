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Суд залишив Ляшко на поруках

Новини » Суспільство     28.11.2019 - 15:31
Суд залишив Ляшко на поруках
Фото: Олег Ляшко (УНІАН)

Суд відхилив апеляцію прокуратури

Київський апеляційний суд відхилив скаргу прокуратури, залишивши колишнього народного депутата Олега Ляшка на поруках. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Таким чином суд відхилив апеляційну скаргу прокурорів, які оскаржували рішення Бориспільського міського районного суду. Прокурори вимагали обрати для Ляшко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

"Суд відмовив у вимозі прокурорів посадити мене у в'язницю. Я вдячний за це рішення судді", - повідомив Ляшко.

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Опубліковано Олегом Ляшком Четвер, 28 листопада 2019 р.

Нагадаємо, 18 листопада рішенням Бориспільського суду Ляшко відпустили на поруки Вікторії Сюмар з партії "Європейська солідарність" і Михайла Волинця з "Батьківщини". Прокуратура просила заарештувати Ляшко.

Ляшко звинувачують у побитті народного депутата Андрія Геруса. 6 листопада у залі офіційних делегацій VIP-терміналу аеропорту "Бориспіль" відбулася бійка між Ляшком і Герусом, відеозапис якої була викладена на сторінці лідера Радикальної партії в Facebook.

За словами Ляшка, Герус лобіював російські інтереси. Таке звинувачення зробив екс-нардеп у зв'язку з тим, що Верховна рада дозволила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Сам Герус назвав інцидент провокацією. Після цього бійку Ляшко з Герусом кваліфікували як насильство щодо нардепа.

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