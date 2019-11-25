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Прокуратура обжалует решение отпустить Ляшко на поруки

Новости » Политика     25.11.2019 - 13:43
Прокуратура обжалует решение отпустить Ляшко на поруки
Фото: Олег Ляшко (УНИАН)

Соответствующее ходатайство направили в Киевский апелляционный суд

Прокуратура Киевской области оспаривает решение Бориспольского горрайонного суда, который отпустил на поруки бывшего народного депутата Олега Ляшко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Отмечается, что постановлением следственного судьи частично удовлетворено ходатайство Бориспольской местной прокуратуры о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ляшко и применено в отношении него меру пресечения в виде личной поруки.

"Не соглашаясь с указанным решением, прокуратурой 22.11.2019 в Киевский апелляционный суд направлена апелляционная жалоба с требованием о его отмене и избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время, дата рассмотрения апелляционной жалобы судом не определена", - говорится в сообщении.

Напомним, решением Бориспольского суда Ляшко отпустили на поруки Виктории Сюмар из партии "Европейская солидарность" и Михаила Волынца из "Батькивщины". Прокуратура просила арестовать Ляшко.

Как известно, Ляшко подозревают в избиении народного депутата Андрея Геруса. 6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом, видеозапись которой была выложена на странице лидера Радикальной партии в Facebook.

Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что Верховная рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Сам Герус назвал инцидент провокацией. После этого драку Ляшко с Герусом квалифицировали как насилие в отношении нардепа.

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