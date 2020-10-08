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Суд оставил без изменений меру пресечения Юрченко

Автор: Игорь Литвиненко

Высший антикоррупционный суд оставил без изменений меру пресечения народному депутату Украины Александру Юрченко в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн гривен. Апелляция стороны защиты была отклонена.

Соответствующее решение было принято Апелляционной палатой, передает пресс-служба ВАКС.

Срок действия меры пресечения Юрченко истекает 9 ноября 2020 года.

"По результатам судебного разбирательства суд оставил в силе решение следственного судьи", - сообщили в ВАКС.

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Напомним, Юрченко подозревают во взяточничестве, ему инкриминируют лоббирование правок в законодательство за денежное вознаграждение. Суд взял его под стражу с возможностью выхода под залог 3,1 млн гривен.

На фоне скандала Юрченко был исключен из фракции "Слуга народа", а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он обязательно сядет в тюрьму.

Позже за Юрченко внесли залог и он вышел из следственного изолятора. На него надели электронный браслет.

Подробнее о его деле читайте в материале РБК-Украина "Дело Юрченко: как суд арестовал первого нардепа от "Слуги народа".

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