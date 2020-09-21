ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Нардепа Юрченко взяли под арест с правом залога

Киев, Понедельник 21 сентября 2020 19:51
Нардепа Юрченко взяли под арест с правом залога
Фото: Александр Юрченко (facebook com yurchenko211)
Автор: РБК-Украина

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Юрченко в виде ареста. Однако суд предоставил возможность освобождения под залог в размере 3,1 млн гривен.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В случае внесения залога на Юрченко положат следующие обязанности: являться по первому вызову; Не отлучаться с места жительства без разрешения; сообщать об изменении места жительства; воздерживаться от общения с другим подозреваемым - его неофициальным помощником Иваном Фищенко и другими лицами относительно обстоятельств дела; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Напомним, 17 сентября прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины допросили нардепа Александра Юрченко, которого подозревают во взяточничестве. Прокуроры по делу просили взять народного депутата под стражу с альтернативой залога в 6,5 млн гривен.

Напомним, на прошлой неделе Александру Юрченко сообщили о подозрении в получении и подстрекательстве к даче взятки.

НАБУ опубликовало материалы дела нардепа; он завуалировано намекнул на необходимость передать ему взятку - "предоставить плюшки".

По данным детективов, Юрченко просил 13 тысяч долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тысяч долларов для подкупа парламентариев.

После этого Юрченко был исключен из фракции "Слуга народа".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Юрченко обязательно сядет в тюрьму.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество нардепантикоррупционный суд
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь