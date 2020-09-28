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Защита Юрченко подала апелляцию на его арест

Киев, Понедельник 28 сентября 2020 18:38
Защита Юрченко подала апелляцию на его арест
Фото: Александр Юрченко (УНИАН)
Автор: Олег Черныш

Адвокаты народного депутата Александра Юрченко подали апелляцию на его арест. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, на свободу он вышел еще на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Высшего антикоррупционного суда.

В перечне дел, которые будет рассматривать Апелляционная палата ВАКС, указана жалоба Юрченко. Апелляцию нардеп подал в понедельник 28 сентября. Она будет рассмотрена 1 октября в 09:20.

Напомним, Юрченко подозревают во взяточничестве, ему инкриминируют лоббирование правок в законодательство за денежное вознаграждение. Суд взял его под стражу с возможностью выхода под залог 3,1 млн гривен.

На фоне этого скандала народного депутата исключили из фракции "Слуга народа", а президент Владимир Зеленский пообещал, что Юрченко обязательно получит тюремный срок. По данным следствия, он получал деньги через своего помощника и планировал подкупить членов парламентского комитета, чтобы провести правки в закон об утилизации твердых бытовых отходов.

Подробнее о его деле читайте в материале РБК-Украина "Дело Юрченко: как суд арестовал первого нардепа от "Слуги народа".

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