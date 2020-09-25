Нардеп Юрченко вышел из СИЗО под залог

Фото: Александр Юрченко (facebook.com/yurchenko211)

Народный депутат Александр Юрченко вышел из следственного изолятора под залог в 3,1 миллиона гривен. На него надели электронный браслет.

Об этом РБК-Украина сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"Вчера Юрченко вышел из СИЗО после внесения залога", - сказала Постолюк.

Напомним, на прошлой неделе Александру Юрченко сообщили о подозрении в получении и подстрекательстве к даче взятки. Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало материалы дела, где нардеп завуалировано намекнул на необходимость передать ему взятку - "предоставить плюшки".

По данным детективов, Юрченко просил 13 тысяч долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тысяч долларов для подкупа парламентариев.

После этого Юрченко был исключен из фракции "Слуга народа".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Юрченко обязательно сядет в тюрьму.

В начале недели Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3,1 млн гривен.