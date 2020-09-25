Нардеп Юрченко вышел из СИЗО под залог

Народный депутат Александр Юрченко вышел из следственного изолятора под залог в 3,1 миллиона гривен. На него надели электронный браслет.
Об этом РБК-Украина сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.
"Вчера Юрченко вышел из СИЗО после внесения залога", - сказала Постолюк.
Напомним, на прошлой неделе Александру Юрченко сообщили о подозрении в получении и подстрекательстве к даче взятки. Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало материалы дела, где нардеп завуалировано намекнул на необходимость передать ему взятку - "предоставить плюшки".
По данным детективов, Юрченко просил 13 тысяч долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тысяч долларов для подкупа парламентариев.
После этого Юрченко был исключен из фракции "Слуга народа".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Юрченко обязательно сядет в тюрьму.
В начале недели Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3,1 млн гривен.