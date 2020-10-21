Суд оставил под арестом в Крыму журналиста Бекирова

Третий апелляционный суд общей юрисдикции города Сочи своим решением оставил под арестом гражданского журналиста из оккупированного Россией Крыма, фигуранта второй симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Бекирова. Заседание состоялось в закрытом режиме из-за "тяжести статьи", по которой обвиняют журналиста.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Адвокат Эдем Семедляєв заявил, что в апелляции указано, что Верховный суд Республики Крым неправильно применил уголовное законодательство, а именно не учел и не применил 4-ю Женевскую конвенцию относительно Ремзи Бекирова.

"Не учел то, что Рэмзи во время судебного процесса находится в аквариуме, хотя Европейский суд неоднократно указывал на то, что это унижает человеческое достоинство. У него элементарно нет стола", - сказал Семедляєв.

27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного об'единения "Крымская солидарность". Всего было задержано 24 активисты по обвинению в участии в запрещенной в России и анексованому Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

Напомним, по данным Freedom House, РФ удерживает в Крыму в тюрьме 10 журналистов, среди которых Ремзи Бекиров.

Ранее США призвали Россию прекратить нарушать права крымских татар.