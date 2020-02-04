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Россия сохраняет тотальный контроль над медиа в Крыму, - Freedom House

Новости » Общество     04.02.2020 - 16:59
Россия сохраняет тотальный контроль над медиа в Крыму, - Freedom House
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На данный момент за решеткой содержатся как минимум 10 журналистов из Крыма

Россия сохраняет тотальный контроль на средствами массовой информации в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организации Freedom House.

Как отметили в организации, ситуация не меняет даже недавнее снятие судимости с крымского журналиста Николая Семены.

"Медиа в Крыму остаются жестко ограниченными, а профессиональные и гражданские журналисты сталкиваются с репрессиями из-за своей работы. Крымскотатарские журналисты, в частности, подвергаются особенно строгим наказанием. Их приговоры, как и у Семены, должны быть пересмотрены. Важно, чтобы Соединенные Штаты, Европейский союз и международное сообщество настаивали на справедливом и тщательном расследовании таких случаев", - заявил директор программ Freedom House в Европе и Евразии Марк Берендт.

По данным организации, на данный момент Россия удерживает за решеткой как минимум 10 профессиональных журналистов из Крыма. Большинство из них являются крымскими татарами, связанными с правозащитным движением "Крымская солидарность":

  • 1. Сервер Мустафаев
  • 2. Тимур Ибрагимов
  • 3. Марлен Асанов
  • 4. Сейран Салиев
  • 5. Ремзи Бекиров
  • 6. Руслан Сулейманов
  • 7. Осман Арифмеметов
  • 8. Рустам Шейхалиев
  • 9. Нариман Мемедеминов
  • 10. Эрнес Аметов

Отметим, 28 января с Николая Семены сняли судимость. В 2016 году журналисту сообщили о подозрении за опубликованную статью, которую власти РФ назвали такой, что оправдывает терроризм. В 2017 году Семену приговорили к 2,5 годам условно.

Ранее РБК-Украина писало, что за 2019 год Института массовой информации зафиксировал рост числа нарушений свободы слова в Украине. За прошлый год зафиксировано 243 случая нарушений свободы слова (в 2018 - 235). При этом 172 случая касались физической агрессии против журналистов. Кроме того, в 2019 году впервые за три года произошло убийство журналиста - после нападения умер черкасский журналист Вадим Комаров.

Также сообщалось, что в аннексированном Крыму 88 человек лишены свободы по политическим мотивам. Как отметили в Крымской правозащитной группе, эти люди находятся либо в СИЗО, либо в колониях Крыма, или уже в СИЗО России.

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