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США призвали Россию прекратить нарушать права крымских татар

Крым, Воскресенье 09 августа 2020 10:21
США призвали Россию прекратить нарушать права крымских татар
Фото: флаг крымскотатарского народа (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россия должна покинуть суверенную территорию Украины

Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию прекратить нарушать права крымских татар в оккупированном Крыму. Россия также должна вернуть Украине оккупированную территорию.

Такое заявление сделали в посольстве США в Украине.

В американском посольстве напомнили, что Крымский полуостров является суверенной украинской территорией.

"В Международный день коренных народов мира мы призываем Россию прекратить жестокие нарушения прав человека крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию", - заявили в дипломатическом представительстве.

Напомним, ранее Украина направила в Международный уголовный суд материалы о нарушениях прав в оккупированном Крыму.

Также РБК-Украина писало, что в июле в Крыму российские силовики вновь провели незаконные обыски в домах крымских татар.

Кроме того, оккупационный "суд" арестовал двух крымских татар Алима Суфьянова и Сейрана Хайретдинова за участие в политической организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России.

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