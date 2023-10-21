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Суд оштрафував Трампа на 5 тисяч доларів за публікацію фото у соцмережі

Субота 21 жовтня 2023 02:54
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Суд оштрафував Трампа на 5 тисяч доларів за публікацію фото у соцмережі Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Суддя штату Нью-Йорк Артур Енгорон оштрафував Дональда Трампа на 5 тисяч доларів за публікацію фотографії співробітниці судді з лідером демократичної більшості у Сенаті Конгресу США Чаком Шумером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що фотографію було розміщено на сторінці Трампа в соцмережі Truth Social. У підписі до фото він назвав співробітницю Енгорона "подругою" Шумера. Штраф винесено за порушення заборони щось говорити або писати про членів апарату суду.

Суд раніше зобов'язав видалити фотографію із соцмереж. Незабаром пост із фото було видалено, але залишився на сайті передвиборчої кампанії екс-президента.

"Не помиляйтеся: у майбутньому за навмисні чи ненавмисні порушення до порушника будуть застосовуватися набагато жорсткіші санкції", - наголосив суддя.

За його словами, подальші порушення Трампа можуть призвести до більших штрафів або ув'язнення.

"Дональд Трамп отримав достатньо попереджень від цього суду щодо можливих наслідків порушення наказу про нерозголошення інформації. Він особисто підтвердив, що розуміє це і дотримуватиметься його", - заявив Енгорон у своїй ухвалі.

Судові справи проти Трампу

Проти Трампа висунули понад 90 кримінальних звинувачень у кількох справах: щодо виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніель, підриву виборів 2020 року та неправомірному розпорядженню секретною інформацією після того, як він залишив посаду. Крім того, напередодні президентських праймеріз 2024 розпочнеться суд над Трампом у справі про штурм Капітолію.

Декілька тижнів тому деякі фігуранти справи про підрив виборів просили про передачу справи до федерального суду, адвокати Трампа заявляли, що він теж так зробить. Справа в тому, що округ Фултон називають "оплотом демократів", тоді як у федеральному суді серед присяжних більше республіканців.

Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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