Суспільство Освіта Гроші Зміни

Суд оштрафував підприємця, який "робив" оливкову олію із соняшника. Як розпізнати фальсифікат

Фото: суд оштрафував підприємця, який робив оливкову олію із соняшника (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок підприємцю за умисне введення в обіг небезпечної продукції - фальсифікованої оливкової олії. Обвинувачений виготовляв підробку в промислових масштабах, вводячи в оману споживачів і порушуючи норми безпеки харчових продуктів.

Деталі виробництва, обсяги та наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

За даними слідства, підприємець зі Львова Козар Олег Ярославович, розпочав злочинну діяльність у червні 2023 року. Дізнавшись про спосіб виготовлення підробної оливкової олії відомих європейських марок, він організував виробництво у складському приміщенні в селі Муроване Львівської області.

Процес був простим: Олег Козар змішував соняшникову олію з барвниками (хлорофіл 10%, хлорофілін 1,5%, аннато 4%) та ароматизаторами, щоб імітувати смак і колір справжньої оливкової олії.

Інгредієнти замовляли через інтернет. Готову суміш розливали в пляшки, виготовлені на заводі у Сумах, з маркуванням під брендами "Vesu Vio" та "De Cecco". Для надання видимості легальності Козар замовляв підроблені документи - накладні, митні декларації, товарно-транспортні накладні та сертифікати якості - у невстановлених осіб через інтернет.

Виробництво тривало з липня 2023 року по серпень 2024 року. Обвинувачений залучав найманих працівників, які не знали про злочинний характер діяльності. Готову продукцію реалізовували оптом і вроздріб по всій Україні.  

Під час обшуку 9 серпня 2024 року правоохоронці вилучили 22 649 літрів фальсифікованої олії. Загалом, за оцінкою слідства, обвинувачений виготовив і ввів в обіг не менше 22 649 літрів підробки, ринкова вартість якої склала понад 3 мільйони гривень.

Підроблена продукція не відповідала нормам безпеки, не проходила санітарно-епідеміологічну експертизу, декларування чи сертифікацію, що робило її небезпечною для споживання.

Козар повністю визнав провину і уклав угоду з прокуратурою. Суд призначив йому штраф у розмірі 68 тисяч гривень (4 тисячі неоподатковуваних мінімумів) та позбавив права займатися виробництвом харчових продуктів на 2 роки.

Чому фальсифікована оливкова олія небезпечна

Замість натуральної оливкової олії, багатої на антиоксиданти й корисні жири, підробка часто містить дешеві рослинні олії (наприклад, соняшникову чи соєву) з додаванням барвників та ароматизаторів. 

Такі суміші можуть:

  • приховувати алергени або залишки пестицидів, не зазначені на етикетці;
  • швидше окислюватися, утворюючи альдегіди й інші токсичні сполуки;
  • мати нижчу харчову цінність і не забезпечувати тих корисних властивостей, яких споживач очікує від оливкової олії.

Як розпізнати фальсифікат

Щоб зменшити ризик покупки підробки, зверніть увагу на такі ознаки:

  • Смак і запах: справжня extra virgin олія має яскравий трав’яний, фруктовий або перцевий аромат і легке печіння в горлі (завдяки поліфенолам). Фальсифікат часто прісний, затхлий або прогірклий.
  • Етикетка: шукайте сертифікати якості (DOP, IGP), рік урожаю (не старше 2 років), показник кислотності
  • Ціна: дуже низька ціна порівняно з ринковою - ознака ризику підробки.
  • Умовний тест у холодильнику: справжня олія може частково загусати при низьких температурах, але цей метод не є надійним через різноманітність сортів.

Додамо, що у серпні 2025 року світові ціни на м'ясо та рослинні олії досягли багаторічних максимумів. Одночасно подешевшали зернові та молочна продукція.

