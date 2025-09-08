Суд оштрафовал предпринимателя, который "делал" оливковое масло из подсолнечника. Как распознать фальсификат

По данным следствия, предприниматель из Львова Козар Олег Ярославович, начал преступную деятельность в июне 2023 года. Узнав о способе изготовления поддельного оливкового масла известных европейских марок, он организовал производство в складском помещении в селе Мурованое Львовской области.

Процесс был простым: Олег Козар смешивал подсолнечное масло с красителями (хлорофилл 10%, хлорофиллин 1,5%, аннато 4%) и ароматизаторами, чтобы имитировать вкус и цвет настоящего оливкового масла.

Ингредиенты заказывали через интернет. Готовую смесь разливали в бутылки, изготовленные на заводе в Сумах, с маркировкой под брендами "Vesu Vio" и "De Cecco". Для придания видимости легальности Козар заказывал поддельные документы - накладные, таможенные декларации, товарно-транспортные накладные и сертификаты качества - у неустановленных лиц через интернет.

Производство продолжалось с июля 2023 года по август 2024 года. Обвиняемый привлекал наемных работников, которые не знали о преступном характере деятельности. Готовую продукцию реализовывали оптом и в розницу по всей Украине.

Во время обыска 9 августа 2024 года правоохранители изъяли 22 649 литров фальсифицированного масла. В целом, по оценке следствия, обвиняемый изготовил и ввел в оборот не менее 22 649 литров подделки, рыночная стоимость которой составила более 3 миллионов гривен.

Поддельная продукция не соответствовала нормам безопасности, не проходила санитарно-эпидемиологическую экспертизу, декларирование или сертификацию, что делало ее опасной для потребления.

Козар полностью признал вину и заключил сделку с прокуратурой. Суд назначил ему штраф в размере 68 тысяч гривен (4 тысячи необлагаемых минимумов) и лишил права заниматься производством пищевых продуктов на 2 года.

Почему фальсифицированное оливковое масло опасно

Вместо натурального оливкового масла, богатого антиоксидантами и полезными жирами, подделка часто содержит дешевые растительные масла (например, подсолнечное или соевое) с добавлением красителей и ароматизаторов.

Такие смеси могут:

скрывать аллергены или остатки пестицидов, не указанные на этикетке;

быстрее окисляться, образуя альдегиды и другие токсичные соединения;

иметь более низкую пищевую ценность и не обеспечивать тех полезных свойств, которых потребитель ожидает от оливкового масла.

Как распознать фальсификат

Чтобы уменьшить риск покупки подделки, обратите внимание на такие признаки: