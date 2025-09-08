RU

Общество Образование Деньги Изменения

Суд оштрафовал предпринимателя, который "делал" оливковое масло из подсолнечника. Как распознать фальсификат

Фото: суд оштрафовал предпринимателя, который делал оливковое масло из подсолнечника (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Пустомытовский районный суд Львовской области вынес приговор предпринимателю за умышленное введение в оборот опасной продукции - фальсифицированного оливкового масла. Обвиняемый изготавливал подделку в промышленных масштабах, вводя в заблуждение потребителей и нарушая нормы безопасности пищевых продуктов.

Детали производства, объемы и последствия - в материале РБК-Украина.

По данным следствия, предприниматель из Львова Козар Олег Ярославович, начал преступную деятельность в июне 2023 года. Узнав о способе изготовления поддельного оливкового масла известных европейских марок, он организовал производство в складском помещении в селе Мурованое Львовской области.

Процесс был простым: Олег Козар смешивал подсолнечное масло с красителями (хлорофилл 10%, хлорофиллин 1,5%, аннато 4%) и ароматизаторами, чтобы имитировать вкус и цвет настоящего оливкового масла.

Ингредиенты заказывали через интернет. Готовую смесь разливали в бутылки, изготовленные на заводе в Сумах, с маркировкой под брендами "Vesu Vio" и "De Cecco". Для придания видимости легальности Козар заказывал поддельные документы - накладные, таможенные декларации, товарно-транспортные накладные и сертификаты качества - у неустановленных лиц через интернет.

Производство продолжалось с июля 2023 года по август 2024 года. Обвиняемый привлекал наемных работников, которые не знали о преступном характере деятельности. Готовую продукцию реализовывали оптом и в розницу по всей Украине.

Во время обыска 9 августа 2024 года правоохранители изъяли 22 649 литров фальсифицированного масла. В целом, по оценке следствия, обвиняемый изготовил и ввел в оборот не менее 22 649 литров подделки, рыночная стоимость которой составила более 3 миллионов гривен.

Поддельная продукция не соответствовала нормам безопасности, не проходила санитарно-эпидемиологическую экспертизу, декларирование или сертификацию, что делало ее опасной для потребления.

Козар полностью признал вину и заключил сделку с прокуратурой. Суд назначил ему штраф в размере 68 тысяч гривен (4 тысячи необлагаемых минимумов) и лишил права заниматься производством пищевых продуктов на 2 года.

Почему фальсифицированное оливковое масло опасно

Вместо натурального оливкового масла, богатого антиоксидантами и полезными жирами, подделка часто содержит дешевые растительные масла (например, подсолнечное или соевое) с добавлением красителей и ароматизаторов.

Такие смеси могут:

  • скрывать аллергены или остатки пестицидов, не указанные на этикетке;
  • быстрее окисляться, образуя альдегиды и другие токсичные соединения;
  • иметь более низкую пищевую ценность и не обеспечивать тех полезных свойств, которых потребитель ожидает от оливкового масла.

Как распознать фальсификат

Чтобы уменьшить риск покупки подделки, обратите внимание на такие признаки:

  • Вкус и запах: настоящее extra virgin масло имеет яркий травяной, фруктовый или перечный аромат и легкое жжение в горле (благодаря полифенолам). Фальсификат часто пресный, затхлый или прогорклый.
  • Этикетка: ищите сертификаты качества (DOP, IGP), год урожая (не старше 2 лет), показатель кислотности
  • Цена: очень низкая цена по сравнению с рыночной - признак риска подделки.
  • Условный тест в холодильнике: настоящее масло может частично загустевать при низких температурах, но этот метод не является надежным из-за разнообразия сортов.

Добавим, что в августе 2025 года мировые цены на мясо и растительные масла достигли многолетних максимумов. Одновременно подешевели зерновая и молочная продукция.

