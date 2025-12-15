У Києві засудили майора поліції, який викрав автомобіль Chery QQ

Як повідомляє РБК-Україна , про це стало відомо з вироку суду від 1 грудня 2025 року (справа № 755/11510/25).

Його визнали винним у незаконному заволодінні транспортним засобом.

Обставини справи

Подія трапилася у березні 2025 року. Встановлено, що обвинувачений у період з 10 по 14 березня, прямуючи на роботу до Навчально-наукового інституту з підготовки слідчих і криміналістів МВС України в місті Києві, помітив на вулиці припаркований автомобіль Chery QQ сірого кольору. Ключ від автівки знаходився безпосередньо у дверному замку водійських дверцят.

19 березня 2025 року, близько 21:00, поліцейський вирішив скористатися вільним доступом до авто. Він повернувся на місце стоянки автомобіля, відкрив дверцята, сів та поїхав з місця події.

Викрадений транспортний засіб, вартість якого оцінили у 88 950 гривень, майор відігнав до власного гаража, де його там залишив.

Вже 28 березня 2025 року, через дев'ять днів після крадіжки, обвинуваченого було звільнено з лав Національної поліції.

Який вирок виніс суд

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину та пішов на угоду з прокурором. Він пояснив свої дії корисливим мотивом. Потерпілий надав письмову згоду на укладення угоди про визнання винуватості.

Враховуючи щире каяття, наявність на утриманні трьох неповнолітніх дітей, статус учасника бойових дій та позитивну службову характеристику в минулому, суд затвердив угоду.

Колишнього правоохоронця визнали винним за ч. 1 ст. 289 КК України та призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Однак суд звільнив його від відбування реального терміну, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.

Викрадений автомобіль повернули законному власнику.