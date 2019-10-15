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Суд определил дату рассмотрения апелляции на арест Пашинского

Новости » Политика    15.10.2019 - 16:14
Суд определил дату рассмотрения апелляции на арест Пашинского
Фото: Сергей Пашинский (РБК-Украина)

Апелляцию на арест Пашинского рассмотрят 17 октября

Киевский апелляционный суд назначил рассмотрение апелляции на арест бывшего нардепа Сергея Пашинского на 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Сообщается, что рассмотрение апелляционной жалобы на решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 7 октября 2019 о содержании Пашинского под стражей назначено на 17 октября.

Суд определил дату рассмотрения апелляции на арест Пашинского

Напомним, на прошлой неделе Печерский районный суд Киева отправил Пашинского под арест. До этого Государственное бюро расследований просило взять экс-нардепа под стражу без права внесения залога.

Пашинского арестовали по подозрению в нанесении тяжелых телесных повреждений жителю Киевской области Вячеславу Химикусу около двух лет назад. В частности, тогда перепалка бывшего нардепа с ним закончилась стрельбой, в результате которой Химикус получил ранения. Дело Пашинского закрывали в виду того, что он якобы действовал в рамках "необходимой обороны", которая исключает уголовную ответственность. В то же время действия Химикуса были признаны "общественно опасными".

ГБР сообщило о подозрении Пашинскому
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