Суд визначив дату розгляду апеляції на арешт Пашинського

Фото: Сергій Пашинський (РБК-Україна)

Апеляцію на арешт Пашинського розглянуть 17 жовтня

Київський апеляційний суд призначив розгляд апеляції на арешт колишнього нардепа Сергія Пашинського на 17 жовтня. Про це повідомляє прес-служба суду в Facebook.

Повідомляється, що розгляд апеляційної скарги на рішення слідчого судді Печерського районного суду Києва від 7 жовтня 2019 про тримання Пашинського під вартою призначено на 17 жовтня.

Нагадаємо, минулого тижня Печерський районний суд Києва відправив Пашинського під арешт. До цього Державне бюро розслідувань просило взяти екс-нардепа під варту без права внесення застави.

Пашинського заарештували за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень жителю Київської області В'ячеславу Хімікусу близько двох років тому. Зокрема, тоді перепалка колишнього нардепа з ним закінчилася стріляниною, в результаті якої Хімікус отримав поранення. Справу Пашинського закривали на увазі того, що він нібито діяв в рамках "необхідної оборони", яка виключає кримінальну відповідальність. У той же час дії Хімікуса були визнані "суспільно небезпечними".