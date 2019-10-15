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Суд визначив дату розгляду апеляції на арешт Пашинського

Новини » Політика    15.10.2019 - 16:14
Суд визначив дату розгляду апеляції на арешт Пашинського
Фото: Сергій Пашинський (РБК-Україна)

Апеляцію на арешт Пашинського розглянуть 17 жовтня

Київський апеляційний суд призначив розгляд апеляції на арешт колишнього нардепа Сергія Пашинського на 17 жовтня. Про це повідомляє прес-служба суду в Facebook.

Повідомляється, що розгляд апеляційної скарги на рішення слідчого судді Печерського районного суду Києва від 7 жовтня 2019 про тримання Пашинського під вартою призначено на 17 жовтня.

Суд визначив дату розгляду апеляції на арешт Пашинського

Нагадаємо, минулого тижня Печерський районний суд Києва відправив Пашинського під арешт. До цього Державне бюро розслідувань просило взяти екс-нардепа під варту без права внесення застави.

Пашинського заарештували за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень жителю Київської області В'ячеславу Хімікусу близько двох років тому. Зокрема, тоді перепалка колишнього нардепа з ним закінчилася стріляниною, в результаті якої Хімікус отримав поранення. Справу Пашинського закривали на увазі того, що він нібито діяв в рамках "необхідної оборони", яка виключає кримінальну відповідальність. У той же час дії Хімікуса були визнані "суспільно небезпечними".

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