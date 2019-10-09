В ГБР не исключают изменение квалификации дела Пашинского

Фото: Роман Труба (Виталий Носач/РБК-Украина)

ГПУ дважды хотела закрыть дело против Пашинского

Глава Государственного бюро расследований Роман Труба не исключает, что в деле депутата Верховной рады 8 созыва Сергея Пашинского будет изменена правовая квалификация. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Труба высказал ряд претензий к тому, как дело Пашинского ранее расследовалось Генеральной прокуратурой.

"Все это время, когда проводилось расследование, человек, получивший пулевое ранение, не был признан потерпевшим, несмотря на то, что экспертиза четко сказала, что ему нанесено тяжкое телесное повреждение. Он даже не был вовлечен в проведение следственного эксперимента. Факт хулиганский действий по отношению к народному депутату выделен в отдельное производство, и именно народный депутат оказался пострадавшим. 2,5 года следователи ГПУ не расследовали уголовное производство, а пытались дважды закрыть его, при этом игнорировали указания и рекомендации, которые предоставил Печерский суд", - подчеркнул он.

"Квалификация этого дела может быть изменена. Следователи должны будут установить или опровергнуть факт, держал ли народный депутат оружие, выходя из машины", - сказал Труба.

Глава ГБР несколько раз подчеркнул, что Пашинский использовал свое политическое влияние, чтобы избежать наказания.

Он отметил, что "в случае нанесения тяжких телесных повреждений, с санкцией от 5 до 8 лет лишения свободы, в качестве меры пересечения возможно только взятие под арест".

Напомним, Печерский райсуд Киева отправил под арест бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Таким образом суд удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований. Пашинский будет находиться под стражей до 4 декабря.

Как писало РБК-Украина ранее, ГБР объявило о подозрении Пашинскому в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений человеку. Так, экс-нардеп два года назад стрелял в жителя одного из сел Васильковского района Вячеслава Химикуса.

Добавим также, за это время данное дело Генпрокуратура закрывала, а потом по решению суда опять возобновляла.