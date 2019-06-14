Суд ООН завершил слушания по иску Украины против РФ

В Постоянной палате третейского суда в Гааге 14 июня завершились слушания по иску Украины о нарушении права прибрежного государства согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Об этом заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль и написала об этом в Facebook.

Она сообщила, что уже через несколько месяцев арбитры примут решение и будут рассматривать по существу поданные Украиной доказательства российских нарушений.

"Россия видит себя победителем, которого судят, поэтому отрицает саму возможность того, что ее действия могут рассматриваться судом или трибуналом. Мы же считаем, что Россия - международный преступник, который должен быть привлечен к ответственности. Поэтому признание юрисдикции Судом ООН и трибуналом по морскому праву будет победой. Для нас и для всего мира ", - написала Зеркаль.

10 июня в Гааге начались слушания по иску Украины против России. В частности, постоянная палата третейского суда в Гааге выслушала позицию России по поводу юрисдикции Арбитражного трибунала по иску, который подала Украина.

11 июня Украина в третейском суде в Гааге представила свою позицию по поводу юрисдикции Арбитражного трибунала по иску против РФ.