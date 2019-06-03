Суд в Гааге утром рассмотрит возражения России по иску Украины

Фото: Суд в Гааге (UN Photo/ICJ-CIJ/Frank van Beek)

Заседание начнется в 10 утра

Международный суд ООН в Гааге в 10 утра начнет рассмотрение возражений России относительно наличия у Суда юрисдикции в отношении иска Украины. Об этом сообщила в Facebook заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Она подчеркнула, что Украина вновь предстанет перед международным судом по своему первому делу относительно применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которую передали на рассмотрение в Суд еще в начале 2017 года.

"В 10 часов утра Суд в Гааге начнет рассмотрение возражений России относительно наличия у Суда юрисдикции в отношении нашего большого иска. Россия воспользовалась своим правом и сделала все возможное для того, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу", - написала Зеркаль.

Она добавила, что рассмотрение дела по существу - это детальное исследование всех доказательств, мнений экспертов и показаний свидетелей, которые Украина предоставила Суду на 17 500 страницах еще год назад.

"Большинство наших материалов будет обнародовано на сайте Суда уже завтра.

Это именно то, чего россияне пытаются избежать всеми возможными путями", - резюмировала Зеркаль.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация отрицает наличие спора с Украиной относительно конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Напомним, в апреле 2017 года суд в Гааге ввел меры против России за расовую дискриминацию в Крыму.