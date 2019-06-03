ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд в Гааге утром рассмотрит возражения России по иску Украины

Новости » Политика    03.06.2019 - 00:34
Суд в Гааге утром рассмотрит возражения России по иску Украины
Фото: Суд в Гааге (UN Photo/ICJ-CIJ/Frank van Beek)

Заседание начнется в 10 утра

Международный суд ООН в Гааге в 10 утра начнет рассмотрение возражений России относительно наличия у Суда юрисдикции в отношении иска Украины. Об этом сообщила в Facebook заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Она подчеркнула, что Украина вновь предстанет перед международным судом по своему первому делу относительно применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которую передали на рассмотрение в Суд еще в начале 2017 года.

"В 10 часов утра Суд в Гааге начнет рассмотрение возражений России относительно наличия у Суда юрисдикции в отношении нашего большого иска. Россия воспользовалась своим правом и сделала все возможное для того, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу", - написала Зеркаль.

Она добавила, что рассмотрение дела по существу - это детальное исследование всех доказательств, мнений экспертов и показаний свидетелей, которые Украина предоставила Суду на 17 500 страницах еще год назад.

"Большинство наших материалов будет обнародовано на сайте Суда уже завтра.
Это именно то, чего россияне пытаются избежать всеми возможными путями", - резюмировала Зеркаль.

Суд в Гааге утром рассмотрит возражения России по иску Украины

Ранее сообщалось, что Российская Федерация отрицает наличие спора с Украиной относительно конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Напомним, в апреле 2017 года суд в Гааге ввел меры против России за расовую дискриминацию в Крыму.

Решение трибунала ООН не произвело никакого впечатления на суд в РФ, - адвокат Любое решение трибунала ООН поможет освободить моряков, - МИД
Новости Украины ГаагаСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь