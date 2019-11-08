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Международный суд ООН объявляет решение о юрисдикции по делу "Украина против России"

Новости » Политика     08.11.2019 - 16:51
Международный суд ООН объявляет решение о юрисдикции по делу "Украина против России"
Фото: Международный суд ООН (wikipedia.org)

Украина обвиняет Россию в финансировании терроризма и нарушении прав человека в Крыму

Международный суд ООН на открытом судебном заседании, которое проходит в Гааге, начал оглашение решения по вопросам юрисдикции по делу "Украина против России". Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, что если аргументы Украины признают убедительными, то суд в Гааге сможет перейти к рассмотрению дела по существу.

Украинскую делегацию возглавляет замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, агент Украины по делу "Украина против России" Елена Зеркаль.

Также в деле Украине помогают юридические советники Марне Чик и Джонатан Гимблет из международной юридической компании Covington & Burling LLP.

Напомним, Украина обвиняет Российскую Федерацию в поставках оружия на оккупированный Донбасс, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожении пассажирского автобуса в районе Волновахи, а также дискриминации украинской и крымскотатарской общин в оккупированном Крыму. Россия в этом процессе оспаривает юрисдикцию Международного суда ООН.

Поданный украинской стороной меморандум в отношении России содержит факты и доказательства, на которых основывается иск в деле "Украина против России". Предполагается, что рассмотрение продлится несколько лет.

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