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Интервью

В МИД рассказали подробности поданного в суд ООН меморандума в отношении России

НовостиПолитика    12.06.2018 - 15:22
Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)
Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Рассмотрение дела Украины против РФ в Гааге продлится несколько лет

Поданный в Международный суд ООН меморандум в отношении Российской Федерации содержит факты и доказательства, на которых базируется иск Украины против РФ. Об этом в Facebook сообщила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, в меморандуме собраны факты, на которых базируется иск Украины, и изложены правовые аргументы. Правовое требование заключается в том, что с 2014 года в стране незаконные вооруженные формирования совершили ряд терактов, за которые Россия должна нести ответственность, так как поставляла оружие и координировала действия формирований. Кроме того, в нарушение законов оккупации Россия дискриминирует крымских татар и украинцев в Крыму.

"Агрессия России против Украины влечет нарушение широкого круга международных правовых норм. Поставки оружия незаконным вооруженным формированиям классифицируются как финансирование терроризма, и дискриминация украинцев и крымских татар в Крыму - лишь отдельные эпизоды противоправных деяний РФ", - отметила Зеркаль.

Она подчеркнула, что меморандум состоит из 29 томов и содержит более 17 500 страниц свидетельств, документов и других доказательств. После подачи меморандума Россия получит право в течение трех месяцев внести свои возражения о наличии юрисдикции у суда ООН рассматривать это дело.

"Учитывая существующую практику, рассмотрение вопроса о юрисдикции займет около полутора лет. После чего продлится письменная и устная стадия рассмотрения дела. В общем, все продлится еще несколько лет", - добавила Зеркаль.

 

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Опубліковано Lana Zerkal 12 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подает в суд ООН меморандум о финансировании Россией терроризма.  

 

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Теги публикации: ООН, МИД Украины, Российская Федерация, Гаага, Елена Зеркаль  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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