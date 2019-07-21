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Суд окончательно отказал Онищенко в регистрации на выборах

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 04:49
Суд окончательно отказал Онищенко в регистрации на выборах
Фото: Александр Онищенко (УНИАН)

Жалобу ЦИК суд удовлетворил

Верховный Суд удовлетворил апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии на решение Шестого апелляционного админсуда о регистрации нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидаом на выборах в Верховную раду. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК.

Таким образом Онищенко окончательно отказали в регистрации кандидатом на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля. Решение суд принял за несколько часов до открытия избирательных участков.

В частности, в своем решении, которым обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко, суд предыдущей инстанции сослался на новые открывшиеся факты - обучение Онищенко за рубежом.

"В своем решении Верховный Суд установил, что предоставление ненадлежащей правовой оценки установленным фактическим обстоятельствам дела привело Шестой апелляционный административный суд к ошибочному выводу", - отметили в ЦИК.

Напомним, рассмотрение жалобы ЦИК по Онищенко длилось с 10 часов утра субботы, 20 июля, Судьи дважды направлялись в совещательную комнату, чтобы рассмотреть свой отвод. Онищенко намеревался баллотироваться от "Социалистической партии Украины".

Ранее ЦИК отказался регистрировать Онищенко кандидатом в депутаты в одномандатном избирательном округе №93. Впоследствии, 26 июня, Верховный суд Украины признал законным отказ ЦИК в регистрации Онищенко.

Александр Онищенко с 2016 года скрывается от следствия и в настоящее время проживает в Испании. Следствие его подозревает в организации масштабных коррупционных сделок в государственной компании "Укргаздобыча". Сумму убытков, нанесенных государству, оценили в свыше 1,6 млрд гривен.

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