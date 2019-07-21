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Суд остаточно відмовив Онищенку у реєстрації на виборах

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 04:49
Суд остаточно відмовив Онищенку у реєстрації на виборах
Фото: Олександр Онищенко (УНІАН)

Скаргу ЦВК задоволено

Верховний Суд задовольнив апеляційну скаргу Центральної виборчої комісії на рішення Шостого апеляційного адмінсуду щодо реєстрації нардепа-втікача Олександра Онищенка кандидаом на виборах у Верховну раду. Про це передає РБК-Україна із посиланням на ЦВК.

Таким чином Онищенку остаточно відмовлено у реєстрації кандидатом на позачергових парламентських виборах, що відбудуться 21 липня. Рішення суд ухвалив за кілька годин до відкриття виборчих дільниць.

Зокрема, у своєму рішенні, яким зобов'язував ЦВК зареєструвати Онищенка, суд попередньої інстанції посилався на нововиявлені факти - навчання Онищенка за кордоном.

"У своєму рішенні Верховний Суд встановив, що надання неналежної правової оцінки встановленим фактичним обставинам справи привело Шостий апеляційний адміністративний суд до помилкового висновку", - зазначили в ЦВК.

Нагадаємо, розгляд скарги ЦВК по Онищенку тривав від 10 години ранку суботи, 20 липня, Судді двічі направлялися до нарадчої кімнати, аби розглянути свій відвід. Онищенко мав намір балотуватися від "Соціалістичної партії України".

Раніше ЦВК відмовилася реєструвати Онищенко кандидатом у депутати в одномандатному виборчому окрузі №93. Згодом, 26 червня, Верховний суд України визнав законною відмову ЦВК в реєстрації Онищенка.

Олександр Онищенко з 2016 року переховується від слідства і наразі проживає в Іспанії. Слідство його підозрює в організації масштабних корупційних оборудок в державній компанії "Укргазвидобування". Суму збитків, завданих державі, оцінили в понад 1,6 млрд гривень.

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