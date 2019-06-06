Суд в оккупированном Крыму продлил арест Бекирову

Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя продлил на два месяца срок содержания в следственном изоляторе крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Бекиров останется под арестом до 12 августа 2019 года.

"Единственное законное решение суда, которое стало бы балансом между стороной обвинения и защитой - это отказ в удовлетворении ходатайства следствия о продлении ареста в СИЗО и избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Сегодняшнее решение угрожает жизни моего подзащитного", - заявил адвокат Алексей Ладин.

Следователь ФСБ Иван Романец аргументировал продление меры пресечения Бекирову необходимостью "произвести не менее трех проверок показаний на месте", предъявить Бекирову обвинение в окончательной редакции и допросить его как обвиняемого, а также уведомить Бекирова и его защиту об окончании следственных действий.

Напомним, адвокат украинского политзаключенного Эдема Бекирова рассказал, что состояние здоровья крымскотатарского активиста критически ухудшилось.

14 мая Бекирова вывозили из Симферопольского изолятора в клинику имени Семашко, где он провел несколько часов.

Отметим, Бекирова обвинили в якобы приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Его задержали 12 декабря 2018 года. Затем подконтрольный суд РФ в Крыму его арестовал.