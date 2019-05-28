Адвокат заявил об ухудшении состояния Бекирова

Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

Адвокат обратился с заявлением к начальнику изолятора с требованием немедленно обследовать Бекирова

Адвокат украинского политзаключенного Эдема Бекирова рассказал, что состояние здоровья крымскотатарского активиста критически ухудшилось. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

В Бекирова появились проблемы с поджелудочной железой, онемение ноги, высокое давление и высокий уровень сахара в крови. Также приступы удушья и кашель с кровью.

"Состояние здоровья ухудшается с пятницы. Как он мне описал, появились приступы удушья. Сначала человек задыхается, ловит воздух ртом, потом откашливается и этот кашель с кровяными выделениями. Когда это произошло впервые, он и его сокамерник долго стучали в дверь камеры. Хоть она и находится в медчасти СИЗО, никто из медработников долго не приходил. Появились тогда, когда приступ уже прошел", - рассказал адвокат.

По словам адвоката Исляма Велиляева, Бекиров не ест уже 14 часов, поскольку прием пищи поднимет уровень сахара в крови, который у него повышенный, несмотря на прием инсулина, назначенный врачами. Велиляев обратился с заявлением к начальнику изолятора Сергею Бережному с требованием немедленно обследовать подзащитного и госпитализировать.

"Прямо в СИЗО на месте написал заявление и описал все, что мне известно от Бекирова. Сегодня его подал, в ближайшее время ждем реакцию. Меня очень беспокоят эти новые симптомы. Человека необходимо спасать, бить тревогу. Потому что дальше при таких симптомах уже некого будет спасать", - добавил Велиляев.

Напомним, 14 мая Бекирова вывозили из Симферопольского изолятора в клинику имени Семашко, где он провел несколько часов.

Отметим, Бекирова обвинили в якобы приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Его задержали 12 декабря 2018 года. Затем подконтрольный суд РФ в Крыму его арестовал.