Суд в окупованому Криму продовжив арешт Бекірову

Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя продовжив на два місяці термін утримання в слідчому ізоляторі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Бекіров залишиться під арештом до 12 серпня 2019 року.

"Єдине законне рішення суду, яке стало б балансом між стороною обвинувачення і захисту - це відмова в задоволенні клопотання слідства про продовження арешту в СІЗО та обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Сьогоднішнє рішення загрожує життю мого підзахисного", - заявив адвокат Олексій Ладін.

Слідчий ФСБ Іван Романець аргументував продовження запобіжного заходу Бекірову необхідністю "провести не менше трьох перевірок показань на місці", пред'явити Бекірову обвинувачення в остаточній редакції і допитати його як обвинуваченого, а також повідомити Бекірову і його захист про закінчення слідчих дій.

Нагадаємо, адвокат українського політв'язня Едему Бекірова розповів, що стан здоров'я кримськотатарського активіста критично погіршився.

14 травня Бекірова вивозили з Сімферопольського ізолятора в клініку імені Семашка, де він провів кілька годин.

Зазначимо, Бекірова звинуватили у начебто придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Його затримали 12 грудня 2018 року. Потім підконтрольний суд РФ у Криму його заарештував.