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"Суд" в оккупированном Крыму перенес рассмотрение дела Балуха

Новости » Происшествия    09.01.2019 - 11:24
"Суд" в оккупированном Крыму перенес рассмотрение дела Балуха
Фото: Владимир Балух (crimeahrg.org)

Заседание перенесли на 25 января

"Суд" в оккупированном Российской Федерацией Крыму перенес рассмотрение дела  украинского политзаключенного Владимира Балуха на 25 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook общественной организации "Крымская солидарность".

Как сообщается, на сегодня, 9 января, было запланировано заседание по делу Балуха, однако его перенесли на 25 января.

"Сегодня, 9 января 2019 года в 10:30, ожидалось судебное заседание по условно-досрочному освобождению Владимира Балуха. Заседание было перенесено на 25 января 2019 года в 14:00", - говорится в сообщении.

&quot;Суд&quot; в оккупированном Крыму перенес рассмотрение дела Балуха

Напомним, ранее адвокат украинского активиста и политзаключенного Владимира Балуха Дмитрий Динзе сообщал, что сторона защиты подала прошение о его условно-досрочном освобождении

Также сообщалось, что украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к советнику президента Российской Федерации Михаилу Федотову с требованием предоставить официальные документы о состоянии здоровья украинских политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха

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