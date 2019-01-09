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"Суд" в окупованому Криму переніс розгляд справи Балуха

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 11:24
"Суд" в окупованому Криму переніс розгляд справи Балуха
Фото: Володимир Балух (crimeahrg.org)

Засідання перенесли на 25 січня

"Суд" в окупованому Російською Федерацією Криму переніс розгляд справи українського політв'язня Володимира Балуха на 25 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook громадської організації "Крымська солідарність".

Як повідомляється, на сьогодні, 9 січня, було заплановано засідання по справі Балуха, однак його перенесли на 25 січня.

"Сьогодні, 9 січня 2019 року о 10:30, очікувалося судове засідання по умовно-достроковому звільненню Володимира Балуха. Засідання було перенесено на 25 січня 2019 року на 14:00", - йдеться в повідомленні.

&quot;Суд&quot; в окупованому Криму переніс розгляд справи Балуха

Нагадаємо, раніше адвокат українського активіста і політв'язня Володимира Балуха Дмитро Дінзе повідомляв, що сторона захисту подала прохання про його умовно-дострокове звільнення.

Також повідомлялося, що український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до радника президента Російської Федерації Михайла Федотова з вимогою надати офіційні документи про стан здоров'я українських політв'язнів Олега Сенцова і Володимира Балуха.

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