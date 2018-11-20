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Защита подала прошение об условно-досрочном освобождении Балуха, - адвокат

Новости » Политика    20.11.2018 - 00:58
Защита подала прошение об условно-досрочном освобождении Балуха, - адвокат
Фото: Владимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

Украинскому политзаключенному осталось отбывать наказание 1 год и 4 месяца

Адвокат украинского активиста и политзаключенного Владимира Балуха Дмитрий Динзе сообщил, что сторона защиты подала прошение о его условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Динзе сообщил, что на условно-досрочное освобождение украинского политзаключенного подал адвокат Тарас Омельченко.

"Сейчас там он один работает. Деталей по УДО у меня пока нет", - рассказал Динзе.

По подсчетам адвоката Динзе, Балуху осталось отбывать наказание еще 1 год и 4 месяца.

Ранее сообщалось, что адвокаты Балуха готовят ходатайство о досрочном увольнении. Архиепископ Симферопольский и Крымский владыка Климент сообщил, что адвокаты украинского политзаключенного Владимира Балуха готовят иск в суд относительно его условно-досрочного освобождения.

Напомним, во время этапирования из СИЗО в колонию Балух объявил о прекращении голодовки. По данным адвоката, у Балуха после более 200 дней голодания есть подозрение на язву или панкреатит. Пока он не сообщал о возобновлении голодовки.

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Новости Украины политзаключенныеВладимир Балух
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