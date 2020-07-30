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Суд ограничил Стерненко время ознакомления с материалами дела

Киев, Четверг 30 июля 2020 13:58
Суд ограничил Стерненко время ознакомления с материалами дела
Фото: Сергей Стерненко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Сроки ограничили до 11 августа

Активисту Сергею Стерненко ограничили время ознакомления с материалами дела. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева.

Об этом активист написал в своем Telegram-канале.

"Мне ограничили сроки для ознакомления с материалами дела по моей обороне от нападения до 11.08.2020 года... Прокурор и судья выполнили указание Авакова и Венедиктовой. Делают это, чтобы поскорее спихнуть дело в суд и осудить меня за то, что я не умер", - написал он.

Стерненко подчеркнул, что следователь до сих пор не перевел документы с русского языка, а адвокаты не получили доступ к вещественным доказательствам.

Напомним, ранее суд перенес рассмотрение дела активиста, а именно принятие решения об изменении меры пресечения Стерненко.

Как писало РБК-Украина, одному из нападавших на Стерненко отменили подозрение.

Так, в июне во время избрания активисту пресечения под стенами суда состоялось несколько столкновений, в результате задержали пять активистов, а двух полицейских, которые применили силу к демонстрантам, отстранили от обязанностей.

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