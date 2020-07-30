Суд обмежив Стерненку час ознайомлення з матеріалами справи

Фото: Сергій Стерненко (facebook.com/ssternenko)

Строки обмежили до 11 серпня

Активісту Сергію Стерненку обмежили час ознайомлення з матеріалами справи. Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва.

Про це активіст написав у своєму Telegram-каналі.

"Мені обмежили строки для ознайомлення із матеріалами справи по моїй обороні від нападу до 11.08.2020 року... Прокурор і суддя виконали вказівку Авакова та Венедіктової. Роблять це, щоб пошвидше спихнути справу до суду та засудити мене за те, що я не помер", - написав він.

Стерненко підкреслив, що слідчий досі не переклав документи з російської мови, а адвокати не отримали доступу до речових доказів.

Нагадаємо, раніше суд переніс розгляд справи активіста, а саме прийняття рішення щодо зміни запобіжного заходу Стерненку.

Як писало РБК-Україна, одному з нападників на Стерненка скасували підозру.

Так, у червні під час обрання активісту запобіжного заходу під стінами суду відбулося кілька зіткнень, у результаті затримали п'ять активістів, а двох поліцейських, які застосували силу до демонстрантів, відсторонили від обов'язків.