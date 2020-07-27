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Изменение меры пресечения Стерненко: суд снова перенес рассмотрение дела

Киев, Понедельник 27 июля 2020 11:21
Изменение меры пресечения Стерненко: суд снова перенес рассмотрение дела
Фото: Сергей Стерненко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Заседание перенесли на 29.07 в 10:00

Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение дела активиста Сергея Стерненко. Суд должен принять решение относительно изменения меры пресечения активисту.

Об этом Стерненко рассказал в комментарии РБК-Украина.

Заседание перенесли на 29.07 в 10:00. Но, по словам, активиста, прокурор ему до сих пор не дал ходатайство об ограничении сроков.

Также завтра в 14:15 будет апелляция по поводу меры пресечения Александру Исайкулу, которого подозревают в нападении на Стерненко.

Как писало РБК-Украина, одному из нападавших на Стерненко отменили подозрение.

Отметим, что Апелляционный суд рассмотрел жалобу активиста Сергея Стерненко и его защитников на избранную ему меру пресечения.

РБК-Украина писало, что в июне во время избрании активисту меры пресечения под стенами суда произошло несколько столкновений, в результате задержали пять активистов, а двух полицейских, которые применили силу к демонстрантам, отстранили от обязанностей.

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