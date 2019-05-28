Суд огласил приговор убийце водителя BlaBlaCar

Киево-Святошинский райсуд Киевской области огласил приговор Дмитрию Голубу, которого обвиняют в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zaxid.net.

Суд признал Голуба виновным в совершении умышленного убийства с целью наживы, а также в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении транспортным средством. Его приговорили к пожизненному заключению.

Приговор суда зачитывали почти два часа, а сам Дмитрий Голуб может обжаловать его в течение 30 дней.

"Суд не выслушал моих показаний, они не заслушали моего последнего слова, нарушили все мои гражданские права и присудили мне пожизненное лишение свободы. Это цирк", - заявил Голуб после оглашения приговора.

Дмитрий Голуб около 1,5 года был отстранен от судебных заседаний из-за хамское поведение, нецензурную лексику и угрозы.

Напомним, 4 апреля 2016 года Тарас Позняков на собственном автомобиле Audi A6 выехал из Львова в Киев. По дороге он согласился подвезти двух человек, которые представились участниками АТО. Однако до столицы Тарас Позняков не доехал, а исчез вместе с автомобилем. Сейчас местонахождение мужчины неизвестно, а машину обнаружили в Киево-Святошинском районе.

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