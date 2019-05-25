Убийства может и не было: новые подробности резонансного убийства водителя BlaBlaCar

Убийство водителя BlaBlaCar Тараса Познякова (фото: mvs.gov.ua)

Адвокат подозреваемого сделал неожиданное заявление

Адвокат подозреваемого в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова заявил, что возможно никакого преступления не было и обвинение базируется только на предположениях. Об этом он сказал во время своего выступления в Киево-Святошинском суде 24 мая, пишет издание "Крапка".

Адвокат подозреваемого Дмитрия Голуба Роман Клименко заявил, что похищение Тараса Познякова могли инсценировать, чтобы дискредитировать добровольческое движение.

"В профиле Тараса Познякова в социальных сетях есть активность в 2016, 2017 и 2018 годах. Может, убийства и не было. Я считаю, что эта версия имеет право на существование", - сообщил адвокат.

Фото: Убитый Тарас Позняков и подозреваемый Дмитрий Голуб (Крапка)

Также он высказал и другую версию того, что произошло. По словам Клименко, Дмитрий Голуб действительно мог быть в автомобиле и между ним и Луаном Кингисеппе произошел конфликт, в ходе которого прозвучали выстрелы. Автомобиль Познякова был использован не для того, чтобы совершить убийство, а для того, чтобы его скрыть.

"Возможно, Голуб помогал товарищу скрыть автомобиль. То есть, авто использовалось не для присвоения, а для того, чтобы скрыть преступление. В любом случае я уверен, что Голуб не совершал преступление", - выдвинул еще одну версию адвокат.

Он объяснил, что совершенно нелогично было бы засветиться вместе с Позняковым на заправке, а потом осуществить преступление.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что отец водителя BlaBlaCar рассказал о подозреваемом на заседании суда.

А также рассказывали о том, что всплыли новые детали в расследовании дела об убийстве водителя BlaBlaCar.