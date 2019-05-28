Суд оголосив вирок вбивці водія BlaBlaCar

Києво-Святошинський райсуд Київської області оголосив вирок Дмитру Голубу, якого звинувачують у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zaxid.net.

Суд визнав Голуба винним у вчиненні умисного вбивства з метою наживи, а також в розбої, незаконному зберіганні вогнепальної зброї, заволодінні транспортним засобом. Його засудили до довічного ув'язнення.

Вирок суду зачитували майже дві години, а сам Дмитро Голуб може оскаржити його протягом 30 днів.

"Суд не вислухав моїх свідчень, вони не заслухали мого останнього слова, порушили всі мої громадянські права і присудили мені довічне позбавлення волі. Це цирк", - заявив Голуб після оголошення вироку.

Дмитро Голуб близько 1,5 року був відсторонений від судових засідань за хамську поведінку, нецензурну лайку і погрози.

Нагадаємо, 4 квітня 2016 року Тарас Позняків на власному автомобілі Audi A6 виїхав зі Львова до Києва. По дорозі він погодився підвезти двох чоловік, які представилися учасниками АТО. Однак до столиці Тарас Позняків не доїхав, а зник разом з автомобілем. Зараз місцезнаходження чоловіка невідомо, а машину виявили в Києво-Святошинському районі.