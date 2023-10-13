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У Дніпрі військовий "погорів" на більш ніж півмільйонному хабарі: за що вимагав гроші

Дніпро, П'ятниця 13 жовтня 2023 16:35
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У Дніпрі військовий "погорів" на більш ніж півмільйонному хабарі: за що вимагав гроші Фото: Гроші (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У Дніпрі затримали військового за хабар розміром у 600 тисяч гривень. Він вимагав гроші від підлеглих за нарахування бойових виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

Деталі справи

Старший лейтенант вимагав та отримав 600 тисяч грн від підлеглого військовослужбовця за нестворення перешкод у нарахуванні бойових виплат чотирьом військовослужбовцям його підрозділу.

Фото: Затримання (facebook.com/pgo.gov.ua)

12 жовтня правоохоронці затримали офіцера в Дніпрі "на гарячому", одразу після отримання "відкату".

Що йому загрожує за скоєне

Начальнику групи однієї з військових частин повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди.

Тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Корупція у військкоматах та ВЛК

Нагадаємо, після низки гучних корупційних скандалів по всій Україні провели перевірки військкоматів. Правоохоронці виявили багато випадків зловживань.

В кінці серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО під час якого порушувалось питання військово-лікарських комісій та ТЦК.

Зокрема було прийнято рішення про проведення комплексних перевірок заключень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період від початку повномасштабного вторгнення Росії й можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями.Також президент пообіцяв наслідки для тих фальсифікував рішення ВЛК.

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