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Суд в Одессе арестовал военного, которого подозревают в получении миллионной взятки

Одесса, Пятница 13 октября 2023 23:14
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Суд в Одессе арестовал военного, которого подозревают в получении миллионной взятки Иллюстративное фото: суд в Одессе арестовал военного, которого подозревают в получении миллионной взятки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения украинскому подполковнику в виде содержания под стражей. Он мог получить взятку в размере 1 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

"Рассмотрев ходатайство правоохранителей, следователь судья частично удовлетворил его. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Размер залога составляет почти 10 миллионов гривен", - сказано в сообщении.

По версии правоохранителей, военнослужащий требовал от главы одного из поселковых советов Кировоградской области 1 млн гривен за то, чтобы не менять место регистрации отдельных бригад теробороны на территории поселкового совета.

Его задержали во время получения взятки.

Коррупция в армии

Напомним, сегодня, 13 октября, стало известно, что в Днепре задержали военного, который требовал от подчиненных взятку за начисление боевых выплат.

Также мы писали, что главу одного из военкоматов в Винницкой области поймали на получении взятки в размере 2 тысяч долларов.

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Одесса військовий Суд коррупция Мера пресечения
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