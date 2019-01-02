Суд зобов'язав Тамразова носити електронними браслет

Фото: Олексій Тамразов (РБК-Україна)

Адвокати подали скаргу

Солом'янський районний суд Києва відновив всі зобов'язання для керівника онлайн-видання Insider Олексія Тамразова у справі про хабар прокурору Костянтину Кулику. Про це в коментарі РБК-Україна розказав адвокат Віталій Коломієць.

Він повідомив, що щодо Тамразова поновили обов'язок носити електронними засіб контролю.

"Суддя прийняла позапроцесуальну ухвалу, поклавши обов'язки окремо від запобіжного заходу. Фактично, повторно переглянувши рішення від 4 грудня 2018 року, коли з тих самих підстав було відмовлено прокурору в продовженні обов'язків і такі обов'язки закінчилися 5 грудня 2018 року", - сказав адвокат.

За словами адвоката, у Вищу Раду Правосуддя була подана скарга на суддю Антипову, яка ухвалила рішення.

Також, за його словами, адвокати подали апеляційну скаргу на це рішення.

Таким чином, суд поклав на Тамразова обов'язки:

дати на зберігання паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзду в Україну;

прибувати за кожним викликом до суду, до прокурора і слідчого;

утримуватися від спілкування зі свідками, повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, Олексія Тамразова затримали 9 серпня. Тамразов був затриманий нібито за дачу хабара керівнику департаменту ГПУ Костянтину Кулику. За словами генпрокурора Юрія Луценка, він нібито намагався передати 200 тис. доларів за сприяння у знятті арешту з майна.

10 серпня Печерський районний суд Києва заарештував Тамразова на два місяці з можливістю застави 3 млн гривень. 13 серпня він вже вийшов із СІЗО.

4 грудня 2018 року Олексію Тамразову не продовжили запобіжний захід у справі про хабар прокурору Костянтину Кулику.

Захисники Тамразова під час засідання подали аргументи, що у справі їх підзахисного були порушення при внесенні до ЄРДР, а також є порушення підслідності справи.