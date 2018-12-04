Суд відмовив прокурорам САП у продовженні запобіжного заходу Тамразову, йому повернули паспорт

Керівнику онлайн-видання Insider Олексію Тамразову не продовжили запобіжний захід у справі про хабар прокурору Костянтину Кулику. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Insider.

Зазначається, що рішення оголосила у вівторок, 4 грудня, слідча суддя Солом'янського суду Ірина Усатова. Як повідомили адвокати Микола Ореховський та Віталій Коломієць, суддя ухвалила відмовити у клопотанні прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Перову щодо продовження строку обов'язків, покладених на Тамразова раніше.

Захисники Тамразова під час засідання подали аргументи, що у справі їх підзахисного були порушення при внесенні до ЄРДР, а також є порушення підслідності справи.

"Щодо нашого підзахисного проводили слідчі дії у рамках провадження, яке взагалі стосується іншої людини і іншої події. До того ж протягом восьми місяців слідство провадилось Генеральною інспекцією ГПУ, хоча, згідно Кодексу, це виняткова підслідність НАБУ", - прокоментував Ореховський.

Адвокати вважають, що у зв'язку із порушенням підслідності слідчі Генінспекції не мали права оголошувати Тамразову підозру та клопотати про запобіжні заходи.

"Фактично, він не міг набути статусу підозрюваного через оголошення підозри неуповноваженим на це в даному випадку органом", - пояснив адвокат.

Серед обов'язків, які були покладені на Тамразова - зокрема, здати паспорт та не спілкуватись зі свідками.

Адвокат також повідомив, що у цій справі була отримана інша ухвала суду про тимчасовий доступ до ЄРДР.

"Хочемо з'ясувати, як у провадженні, зареєстрованому по зовсім іншій події та зовсім іншій людині, раптом з'явився Тамразов", - повідомив адвокат.

Ухвала Солом'янського суду, за словами адвокатів Тамразова, оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, Олексія Тамразова затримали 9 серпня. Тамразов був затриманий нібито за дачу хабара керівнику департаменту ГПУ Костянтину Кулику. За словами генпрокурора Юрія Луценка, він нібито намагався передати 200 тис. доларів за сприяння у знятті арешту з майна.

10 серпня Печерський районний суд Києва заарештував Тамразова на два місяці з можливістю застави 3 млн гривень. 13 серпня він вже вийшов із СІЗО.