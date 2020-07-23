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Суд обязал полицию завершить расследование дела Дыминского до конца июля

Львовская область, Четверг 23 июля 2020 10:32
Суд обязал полицию завершить расследование дела Дыминского до конца июля
Фото: Петр Дыминский (УНИАН)
Автор: Олег Черныш

Он объявлен в розыск, ему грозит до 8 лет тюрьмы

Печерский районный суд Киева обязал Национальную полицию завершить расследование дела против бизнесмена Петра Дыминского до 29 июля. Дыминский подозревается в совершении ДТП во Львовской области 18 августа 2017 года, повлекшем гибель девушки-водителя другого транспортного средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Он объявлен в розыск, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Украинские правоохранители пытались объявить его в международный розыск, но в июне 2018 года Интерпол отклонил эту просьбу.

В конце мая текущего года Печерский суд рассмотрел ходатайство адвокатов Дыминского, которые просили ограничить сроки расследования 10 днями.
Они уверяют, что Дыминский не был за рулем автомобиля, который совершил смертельное ДТП.

Судья Печерского райсуда Роман Новак 29 мая частично удовлетворил просьбу адвокатов и дал Главному следственному управлению Нацполиции два месяца, чтоб провести все необходимые процессуальные и следственные действия для завершения расследования дела Дыминского.

Прокуратура и полиция попытались обжаловать это решение, но безуспешно.
Таким образом, 29 июля истекает срок, который суд отвел правоохранителям для завершения дела. По состоянию на 23 июля Дыминский все еще находится в базе розыска МВД.

Ранее сообщалось, что Дыминский может скрываться на территории Греции.

Напомним, дело украинского бизнесмена, владельца футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского, который подозревается в совершении смертельного ДТП, передали Службе безопасности Украины.

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