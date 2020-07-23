Суд зобов'язав поліцію завершити розслідування справи Димінського до кінця липня

Фото: Петро Димінський (УНІАН)

Він оголошений в розшук, йому загрожує до 8 років в'язниці

Печерський районний суд Києва зобов'язав Національну поліцію завершити розслідування справи проти бізнесмена Петра Димінського до 29 липня. Димінський підозрюється у скоєнні ДТП у Львівській області 18 серпня 2017 року, що спричинила загибель дівчини-водія іншого транспортного засобу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Він оголошений в розшук, йому загрожує до 8 років в'язниці. Українські правоохоронці намагалися оголосити його в міжнародний розшук, але в червні 2018 року Інтерпол відхилив це прохання.

В кінці травня поточного року Печерський суд розглянув клопотання адвокатів Димінського, які просили обмежити терміни розслідування 10 днями.

Вони запевняють, що Димінський не був за кермом автомобіля, який скоїв смертельне ДТП.

Суддя Печерського райсуду Роман Новак 29 травня частково задовольнив прохання адвокатів і дав Головному слідчому управлінню Нацполіції два місяці, щоб провести всі необхідні процесуальні та слідчі дії для завершення розслідування справи Димінського.

Прокуратура і поліція спробували оскаржити це рішення, але безуспішно.

Таким чином, 29 липня закінчується термін, який суд відвів правоохоронцям для завершення справи. Станом на 23 липня Димінський все ще знаходиться у базі розшуку МВС.

Раніше повідомлялося, що Димінський може ховатися на території Греції.

Нагадаємо, справу українського бізнесмена, власника футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського, який підозрюється в скоєнні смертельного ДТП, передали Службі безпеки України.